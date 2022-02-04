У Києві затримали двох чоловіків та жінку за розбійний напад

Зловмисники увірвались до помешкання 27-річної потерпілої та почали погрожувати предметом, схожим на пістолет. Нападники відібрали у неї мобільний телефон, чотири тисячі гривень та втекли. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

До чергової частини відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції зателефонувала жінка та повідомила, що до неї у квартиру на вулиці Прорізній увірвались невідомі. Вже за декілька хвилин на місце події прибула слідчо-оперативна група та оперативники.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, у ході першочергових розшукових заходів правоохоронці затримали осіб, причетних до скоєння розбійного нападу:

«Ми встановили, що двоє чоловіків та жінка вступили у злочинну змову та заради наживи вирішили увірватись до квартири на п’ятому поверсі. Оскільки потерпіла саме очікувала кур’єра з доставки їжі, то відчинила вхідні двері. У цей момент зловмисники напали на 27-річну мешканку Київщини та почали погрожувати предметом, схожим на пістолет. Вони відібрали у неї мобільний телефон, 4 000 гривень та втекли з місця скоєння злочину».

Оперативники протягом декількох годин встановили місцезнаходження фігурантів. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — мешканець Рівненської області, 1993 року народження, мешканець Вінницької області, та жителька Київщини, 1989 року народження.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбійний напад, поєднаний з проникненням у житло. За процесуального керівництва Шевченківської оружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманим про підозру у скоєнні злочину. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва