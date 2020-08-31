У Києві затримали двох іноземців, які обікрали квартиру пенсіонерки

Шляхом віджиму вікна зловмисники залізли до оселі киянки, викрали у неї цінні речі та намагалась втекти. Однак під час втечі їх затримали оперативники, які відпрацьовували територію району. За скоєне фігурантам загрожує до шести років ув’язнення.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від працівників поліції охорони про те, що у квартирі на Чоколівському бульварі спрацювала охоронна сигналізація. За вказаною адресою негайно виїхали група швидкого реагування, наряд поліції охорони та слідчо-оперативна група районного підрозділу.

Прибувши на місце події, оперативники помітили двох чоловіків, які вийшли з під’їзду будинку та при появі поліцейських почали тікати. Правоохоронці наздогнали незнайомців та зупинили їх для перевірки. Під час поверхневого огляду працівники поліції виявили у них речі, які належать 63-річній місцевій мешканці.

Слідчі з’ясували, що фігуранти проникли до квартири на другому поверсі шляхом віджиму вікна. Чоловіки зібрали в оселі киянки гроші, золоті та срібні прикраси та годинники.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились уродженці іншої країни, 1977 та 1988 років народження, які неодноразово потрапляли у поле зору працівників поліції за порушення правил дорожнього руху.

Слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.

Відділ комунікації поліції Києва