У Києві затримали двох кишенькових злодіїв, які «працювали» у транспорті

Фігуранти витягнули у пасажира з кишені гроші, одразу розділили їх, після чого по черзі вийшли з маршрутки. Однак спільників швидко наздогнали правоохоронці. Затримані перевіряються на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

Під час відпрацювання території Подільського району співробітники оперативно-пошукового відділу столичної поліції у громадському транспорті помітили двох підозрілих чоловіків — один з них витягнув у пасажира з кишені гроші, швидко поділився зі спільником, після чого обидва вийшли з маршрутки. Правоохоронці наздогнали підозрюваних та затримали їх до приїзду слідчо-оперативної групи.

Під час особистого обшуку поліцейські вилучили у фігурантів викрадені 10 000 гривень та документи, які належать потерпілому. 39- та 40-річний спільники затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі готують повідомлення про підозру затриманим за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Окрім цього, зловмисники перевірятимуться на вчинення аналогічних злочинів на території столиці. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва