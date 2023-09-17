На Рахівщині поліцейські вилучили з підпільного цеху партію нелегальної деревини

Слідчі Рахівського районного відділу поліції розслідують факт незаконної вирубки, транспортування та збуту лісопродукції. У справі фігурує місцева підприємиця. Під час обшуку слідчі вилучили понад 60 кубометрів деревини різного виду. Слідство у справі триває

На Рахівщині у селі Богдан поліцейські провели обшук у підпільному цеху, де займалися обробкою незаконно вирубаної лісопродукції.

У приміщенні та на земельній ділянці, що перебувають у користуванні місцевої підприємиці, поліцейські виявили майже півтори сотні одиниць деревини породи «Ясень» та «Ялина», які за класом є діловою деревиною. Жодної документації на наявну лісопродукцію власниця підприємства надати правоохоронцям не змогла.

Слідчі вилучили з місця події деревини загальним об’ємом понад 60 кубічних метрів. За попередніми висновками експертів вартість вилученої продукції сягає 150 тисяч гривень.

У Рахівському районному відділі поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України, тобто Незаконна порубка, або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.

Поліцейські уже звернулися до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучену деревину. Досудове розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області