В Мариуполе двое несовершеннолетних изнасиловали 16-летнюю девушку «на камеру»

В Мариуполе двум несовершеннолетним жителям сообщено о подозрении в изнасиловании 16-летней девушки

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области, передает Depo.Донбасс.

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2020 года 15 и 16-летние ребята неоднократно совершали действия сексуального характера по отношению к потерпевшей без ее согласия.

Кроме этого, свою преступную деятельность правонарушители снимали на телефон, а потом распространяли видео через мобильный мессенджер «Телеграм».