У Києві затримали громадян, які намагалися сховати пакунок з предметами, схожими на набої

На службу 102 зателефонувала громадянка та повідомила, що біля будинку на вулиці Дегтярівська троє чоловіків намагаються заховати щось у кущах.

За вказаною адресою, патрульні виявили поліетиленовий пакет з предметами, схожими на набої, у кількості 40 штук.

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Заявниця описала одяг громадян та вказала їхній напрямок руху.

Відпрацьовуючи виклик, на одній із вулиць Шевченківського району, інспектори помітили осіб, схожих за орієнтуванням. Заявниця впізнала чоловіків. Під час перевірки осіб, патрульні встановили, що 31-річний громадянин перебуває в розшуку за порушення умов обмеження пересування.

Патрульні затримали громадян, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям громадян. // Вартові еспресо