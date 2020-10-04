В Одесской области мужчина в ходе ссоры зарезал жену

В одном из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области мужчина убил свою супругу, а после пытался запутать следствие.

Вот что стало известно изданию «Криминал».

Как сообщают источники, 46-летний мужчина позвонил в полицию и заявил о том, что обнаружил во дворе дома труп своей супруги с ножевыми ранениями.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что к совершению преступления причастен сам заявитель. Как выяснилось, накануне во время совместного распития алкогольных напитков между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес несколько ударов ножом в живот своей 43-летней жене.

От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Чтобы отвести от себя подозрения, утром следующего дня мужчина обратился в полицию с заявлением об обнаружении тела жены.

Злоумышленник был задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 115 часть 1 (Умышленное убийство) УК Украины.

На месте работали судебно-медицинские эксперты, эксперты-криминалисты, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.