40-річного жителя Березівського району Одещини підозрюють в систематичному домашньому насильстві над дружиною

Кривдник у стані алкогольного сп’яніння залякував та бив 41-річну жінку, з якою прожив разом 20 років.

Протягом пів року правоохоронці тричі складали відносно правопорушника адміністративні матеріали за домашнє насильство, передбачене статтею 173-2 КУпАП, а суд зобов’язував його сплатити штраф. Поліцейські проводили з чоловіком профілактичні бесіди і попереджали: якщо він не схаменеться, на нього чекає кримінальна відповідальність, що тягне за собою суворіше покарання.

Громадянин не опанував себе, тому поліцейські розпочали провадження за фактом систематичного вчинення домашнього насилля, що передбачає стаття 126-1 Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру. Тепер йому загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Правоохоронці закликають: якщо ви потерпаєте від домашнього насильства або стали свідком цього ганебного явища, повідомляйте в поліцію за номером спецлінії «102».

Березівський районний відділ поліції Одеської області