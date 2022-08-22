На Черкащині 57-річний чоловік застрелив товариша та поранив свою матір

Черкаською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за підозрою 57-річного чоловіка в умисному вбивстві особи, а також у закінченому замасі на умисне вбивство двох осіб (ч. 1 ст. 115, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Трагедія сталася в одному з сіл Золотоніського району на Черкащині.

За даними слідства колишній учасник АТО, 1965 року народження, під час розпиття алкогольних напоїв, в результаті конфлікту на ґрунті особистих неприязних відносин, використовуючи гладкоствольну рушницю, здійснив постріл в живіт своєму товаришу, який помер в кареті швидкої медичної допомоги, крім того, поранив свою матір, яка на цей час перебуває в лікарні.

У межах досудового розслідування підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури