У Києві затримали групу осіб, які обпоювали громадян сильнодіючим препаратом та грабували

Фігуранти знайомились із відвідувачами розважальних закладів та на вулицях, пропонували їм випити алкоголь, в який непомітно підсипали лікарський препарат. Внаслідок дій правопорушників один з потерпілих помер. Розпочаті кримінальні провадження.

Під час реалізації оперативної інформації співробітниками управління міграційної поліції Києва спільно зі слідчими за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу викрили та затримали п’ятеро осіб за вчинення розбійних нападів на громадян із використанням сильнодіючих лікарських препаратів. Це — четверо чоловіків, 1981, 1986, 1987, 1997 років народження, та жінка, 1980 року народження.

Як розповів заступник начальника поліції Києва Дмитро Шумейко, у ході досудового розслідування поліцейські встановили, що кожен зі спільників мав чіткий розподіл функцій:

«Ми з’ясували, що правопорушники знайомились з громадянами у розважальних закладах та на вулицях і пропонували їм випити алкоголь. В цей момент вони непомітно підсипали у напій потерпілих сильнодіючий лікарський препарат, від якого ті втрачали свідомість. Після цього зловмисники забирали цінні речі та втікали. Також відомо, що від дій правопорушників помер один з потерпілих».

Крім того, поліцейські провели чотири обшуки, у тому числі за місцями проживання осіб, причетних до вчинення злочинів. У результаті вилучено флакони та блістери з різними сильнодіючими лікарськими препаратами, а також предмет, схожий на бойову гранату. Фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Розпочаті кримінальні провадження за частиною першою статті 115 – умисне вбивство, частиною другою статті 187 – розбій, частиною третьою статті 185 – крадіжка, Кримінального кодексу України. За процесуального погодження з Київською міською прокуратурою слідчі готують затриманим повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування».

Відділ комунікації поліції Києва