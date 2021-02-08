У Києві затримали харків’янина, який переховувався від слідства

Чоловік був оголошений у розшук через неявку до органу досудового розслідування як фігурант кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного заволодіння автомобілем, вчинення опору та насильства відносно поліцейських. Спільними діями слідчих та оперативних підрозділів Нацполіції місце знаходження втікача встановили та затримали його.

Головним слідчим управлінням НПУ розпочато кримінальне провадження за фактами незаконного заволодіння транспортним засобом, вчинення опору та насильства відносно працівника правоохоронного органу.

Встановлено, що у квітні 2019 року мешканець Харківщини прибув на викраденій автівці Hyundai Santa Fe до Дніпра, де намагався незаконно заволодіти автомобілем TOYOTA Land Cruiser. Однак його помітили працівники патрульної поліції. Намагаючись втекти з місця події, зловмисник спробував скоїти наїзд на поліцейського та навмисно допустив зіткнення зі службовим автомобілем.

У зв’язку з тим, що до органу досудового розслідування харків’янин не з’являвся, правоохоронці надіслали йому підозру за місцем реєстрації, а 25 грудня 2020 року оголосили у розшук.

Варто зазначити, що чоловік є фігурантом ще одного кримінального провадження, розпочатого за фактом пограбування у складі групи, вчинення хуліганських дій із застосуванням насильства та незаконного заволодіння транспортним засобом. Зловмисника взяли під варту, він зобов’язався відшкодувати збитки потерпілому. Проте, після зміни запобіжного заходу на домашній арешт підозрюваний відмовився від всіх своїх зобов’язань. Наразі обвинувальний акт за цими матеріалами направлено до суду.

Переховуючись від правоохоронних органів, харків’янин приїхав до столиці. 8 лютого 2021 року на підставі ухвали Печерського суду міста Києва працівники Головного слідчого управління, Департаментів карного розшуку та внутрішньої безпеки, за сприяння Департаменту патрульної поліції НПУ, затримали втікача на одній з вулиць Києва.

До обрання запобіжного заходу чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. За вчинені злочини зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від 7-ми до 12-ти років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України