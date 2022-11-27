Черговому колаборанту, що працював на окупантів в Ізюмі, повідомлено про підозру

Правоохоронці викрили ще одного колаборанта на Харківщині. Ним виявився 35-річний мешканець Ізюма. Під час окупації міста він погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду «заступника начальника управління житлово-комунального господарства так званої «ВГА Изюмского района Харьковской области».

Колаборант контролював господарську діяльність комунальних підприємств в м. Ізюм.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області йому заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Наразі підозрюваного оголошено у розшук.

Дізнання проводять дізнавачі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура