У Києві затримали квартирну крадійку

У зловмисниці вилучили викрадені речі. Жінці оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За даний злочин їй загрожує від п’яти до восьми років тюремного ув’язнення.

До Дарницького управління поліції звернулися власники двох сусідніх квартир багатоповерхівки. Заявники повідомили, що під час введення воєнного стану у країні та їх тривалої відсутності вдома невідомі особи вчинили крадіжки з квартир.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що злодії шляхом зламу замка вхідних дверей потрапили до приміщення першої квартири та викрали майно власника. Пошкодивши перегородку на суміжному балконі, зловмисники опинилися в інший оселі.

Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Олег Гудима, під час комплексу оперативних заходів працівники слідчого відділу та відділу кримінальної поліції затримали підозрювану:

«Нею виявилася раніше неодноразово судима за крадіжки 34-річна мешканка Києва. Підчас невідкладного обшуку за місцем її тимчасового проживання у Київської області ми вилучили викрадені у потерпілих особисті речі та побутову техніку. Також ми встановили, що до вчинення правопорушення зловмисниця залучила свого знайомого, якому повідомила, що необхідно перевезти її власні речі. Жінку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчим відділом Дарницького управління поліції за процесуального погодження окружної прокуратури затриманій повідомлено по підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

«Суд обрав фігурантці справи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Після внесення змін до Кримінального кодексу України та посилення відповідальності за даний злочин жінці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Також в рамках кримінального провадження ми встановлюємо причетність підозрюваної до аналогічних правопорушень», – додав очільник управління поліції.

Відділ комунікації поліції Києва