У Києві затримали підозрюваного у вбивстві жінки

У одній із багатоповерхівок Оболонського району столиці 38-річний киянин жорстоко побив 45-річну жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події. За скоєння особливо тяжкого злочину фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Подія сталася вчора вранці, 19 червня, у одній з квартир на вулиці Вишгородській. До поліції Києва звернувся чоловік із повідомленням про вбивство сусідки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та бійці полку поліції особливого призначення № 1.

Начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко повідомив, що при огляді на тілі загиблої експерти виявили численні забої та травми:

«Встановлено, що смертельні тілесні ушкодження жінці завдав її 38-річний співмешканець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Напередодні між співмешканцями виник побутовий конфлікт, який згодом переріс у жорстоке вбивство жінки — фігурант завдав руками та ногами численних побоїв загиблій».

З місця події слідчо-оперативна група вилучила речові докази, які вказали на причетність співмешканця до вбивства жінки. Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. На даний час за процесуального погодження окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва