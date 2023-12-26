8 років ув’язнення отримав лозівчанин, який забив чоловіка до смерті

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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 31-річного чоловіка в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Трагічна подія сталась у ніч з 19 на 20 червня 2019 року близько 2 години ночі в м. Лозова. 31-річний чоловік перебував у гостях у своєї знайомої, коли в цей час їй надійшло повідомлення від сусіда.

Обурившись вказаною поведінкою, обвинувачений подзвонив сусіду і запропонував вийти «поговорити». Вийшовши на вулицю, зловмисник поводив себе агресивно, провокував конфлікт, плював в обличчя потерпілому та, не знайшовши потрібних слів, значно перевершуючи сусіда у фізичному розвитку і вазі, при цьому будучи професійним спортсменом, зненацька з силою завдав цілеспрямований удар рукою в щелепу потерпілого.

Від сильного удару той втратив свідомість та відлетів, впавши на асфальт, при цьому розбивши голову. Від міцного удару з потерпілого навіть злетіло взуття.

За декілька днів від отриманої травми чоловік помер у лікарні.

Під час судового розгляду обвинувачений заявив, що шкодує про свій вчинок, проте вважає, що його дії необхідно кваліфікувати як вбивство через необережність.

Обвинувальний вирок виніс Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Також суд задовольнив цивільний позов матері потерпілого про відшкодування моральної шкоди на суму пів мільйона гривень.

Харківська обласна прокуратура

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