У Києві затримали підозрюваного у зґвалтуванні мешканки Деснянського району

Зловмисник запропонував підвезти потерпілу додому, а по дорозі вчинив відносно неї сексуальне насильство. Оперативники затримали кривдника, а слідчі повідомили йому про підозру. Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До чергової частини Деснянського управління поліції звернулась 23-річна місцева мешканка, яка повідомила, що у лісопарковій зоні на вулиці Волкова її зґвалтував невідомий. Для встановлення обставин події на виклик негайно вирушила слідчо-оперативна група та оперативники сектору розкриття злочинів проти життя та здоров’я.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе, поліцейські з’ясували, що напередодні неподалік зупинки громадського транспорту до дівчини під’їхав автомобіль «Мерседес», водій якого запропонував її підвезти:

«Дівчина погодилася, однак біля лісопаркової зони керманич зупинив іномарку. У подальшому чоловік почав чіплятися до пасажирки та зґвалтував її. Оперативники відпрацювали місце злочину, поспілкувалися з можливими очевидцями та вивчили відео з камер спостереження, що дало можливість через кілька годин встановили місцезнаходження кривдника. Співробітники Деснянського управління поліції затримали раніше не судимого місцевого мешканця, 1991 року народження, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході слідчих дій правоохоронці виявили, оглянули та вилучили автівку, в якій було скоєно злочин», — повідомив полковник поліції.

За даним фактом слідчими Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування. Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру. Наразі судом вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва