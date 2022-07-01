У Києві затримали росіянина, якого 2 роки розшукував Інтерпол

Контррозвідники СБУ встановили, що росіянин переховується на території України, аби уникнути кримінальної відповідальності, від правоохоронців Литовської Республіки.

Його оголосили у міжнародний розшук за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із фінансовими оборудками.

Зловмисник намагався легалізуватись у Хмельницькому. Проте після того як його задум провалився, він утік та «заліг» у Києві, де його і затримала СБУ.

Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється його можлива причетність до скоєння злочинів в Україні.

Операцію провели співробітники Хмельницького управління СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.

Служба безпеки України