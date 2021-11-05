У Києві затримали водія, який при втечі здійснив наїзд на торгівельні намети та скоїв ДТП з іншою автівкою

Внаслідок події ніхто не постраждав. Наразі з 20-річним порушником працюють слідчі для кваліфікації його протиправних дії.

У ході патрулювання лісопаркової зони у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення № 1 помітили автомобіль марки «ВАЗ». При появі правоохоронців водій легковика швидко сів за кермо, виїхав на зустрічну смугу руху та почав втікати.

Увімкнувши звукові спецсигнали та проблискові маячки, поліцейські намагалися зупинити керманича, який грубо порушував правила дорожнього руху. У подальшому, втікаючи від поліції, чоловік скоїв наїзд на торгівельні намети та на Дніпровській Набережній зіткнувся з автомобілем «Хюндай». Внаслідок ДТП автомобіль зловмисника двічі перекинувся, водій вийшов з авто та намагався втекти, однак був затриманий правоохоронцями.

Попередньо встановлено, що у результаті автопригод ніхто не постраждав. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дарницького управління поліції. Після встановлення всіх обставин їй буде надана правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Києва