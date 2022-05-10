У Києві затримано переселенця з Херсонщини, який займався збутом метадону

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва затримано переселенця з Херсонської області, який збував наркотичні засоби на території столиці (ч. 1 ст. 307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23-річний молодик через «Telegram» домовився про оптові поставки психотропних речовин з метою їх подальшого роздрібного збуту шляхом здійснення так званих «закладок» на території міста Києва.

Так, під час патрулювання території Святошинського району Києва правоохоронці помітили чоловіка, який поводився підозріло. Під час особистого обшуку у нього вилучили пакет з наркотичним засобом метадон. Також правоохоронці виявили три заготовлені ним «закладки».

У ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання чоловіка вилучено 56 пакетів з наркотичними засобами, які останній незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

Наразі молодику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюється Святошинським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура