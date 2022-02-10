У Києві затримано трьох працівників поліції Дніпропетровщини за викрадення людини та вимагання 12 тис доларів США

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано заступника начальника слідчого відділу та двох оперуповноважених одного з управлінь поліції Дніпропетровської області за фактами незаконного позбавлення волі або викрадення людини та одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

За даними слідства, правоохоронці 9 лютого 2022 року прибули до міста Києва для проведення обшуку житла громадянина в рамках кримінального провадження щодо можливого шахрайства. Після проведення обшуку, протиправно, без складання жодних процесуальних документів, вони затримали власника житла – мешканця міста Києва та помістили його до свого автомобіля.

У подальшому поліцейські вимагали від чоловіка надати їм 12 тис доларів США, а у разі відмови погрожували повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обранням запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Правоохоронці дозволили чоловіку зателефонувати знайомим, щоб вони зібрали та передали кошти.

Того ж дня трьох працівників поліції затримано після отримання ними 6300 доларів США неправомірної вигоди.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини кримінального правопорушення. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Києві, за оперативного супроводу Київського міського управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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