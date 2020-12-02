У Києві завершили досудове розслідування відносно вінничанина, який під час конфлікту вбив незнайомця

Хлопець зробив зауваження чоловіку, який у розпалі сварки вдарив дівчину по обличчю. У відповідь порушник вчинив із невідомим бійку, під час якої наніс йому смертельне ножове поранення. Наразі досудове розслідування завершено, зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в серпні цього року на спецлінію 102 надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка біля кафе на вулиці Костянтинівській. Лікарі госпіталізували потерпілого, але дорогою до лікарні він помер.

Слідчі на місці події встановили, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через те, що один із них зробив зауваження іншому. Під час з’ясування відносин зловмисник вдарив ножем своєму опоненту в живіт та втік.

Правоохоронці упродовж двох годин встановили особу підозрюваного та затримали його за місцем мешкання. Ним виявився неодноразово судимий 36-річний уродженець Вінницької області.

За даним фактом слідчі Подільського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство)

Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровані до Подільського районного суду міста Києва. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва