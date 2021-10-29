Жителю Білгорода-Дністровського оголосили підозру у вбивстві співмешканки

Під час сварки зловмисник кілька разів вдарив ножем 44-річну жінку у груди та спину, після чого намагався вкоротити собі віку.

Правопорушник зателефонував своєму приятелю, а той повідомив про подію до поліції. У квартирі правоохоронці виявили тіло господині без ознак життя та чоловіка з ножовим пораненням живота.

«44-річному фігуранту викликали «швидку», зараз він знаходиться у лікарні. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину. Дії підозрюваного кваліфікували за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», — прокоментував т.в.о.начальника Білгород-Дністровського районного відділу поліції Сергій Іващенко.

Згідно з законодавством, за вбивство передбачено від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області