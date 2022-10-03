Черкаські правоохоронці затримали молодика, який розбещував малолітніх

Ним виявився 18-річний черкащанин. Йому оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

26 вересня до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про вчинення розпусних дій відносно малолітньої дитини. Незнайомець у чоловічій вбиральні, в одному з громадських приміщень у Черкасах, вчиняв розпусні дії відносно 4-річної дівчинки.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами правоохоронці встановили підозрювану особу та місце його перебування. Ним виявився 18-річний черкащанин.

Під час огляду мобільного телефону підозрюваного працівниками Черкаської кіберполіції в одному з месенджерів було виявлено 18 спеціально створених фейкових облікових записів, які парубок використовував для розбещення малолітніх.

Він під фейковими акаунтами видавав себе за малолітню особу, знайомився в інтернеті з дітьми, віком від 6 до 11 років, та входив до них у довіру.

Під час спілкування схиляв своїх жертв до надсилання особистих фотографій та відео компрометуючого інтимного характеру. Після отримання такого контенту зловмисник починав шантажувати малолітніх, вимагаючи від них нових фото та відеозаписів й при цьому погрожував їх оприлюдненням.

Правопорушника затримано згідно зі статтею 208 КПК України.

Наразі за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до частини 2 статті 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

На даний час слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, які могли стати жертвами злочинця.

Правоохоронці закликають батьків бути пильними та звертати увагу на мобільні пристрої та спілкування дітей в мобільних додатках та месенджерах.

Сектор комунікації поліції Черкаської області