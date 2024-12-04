У Києві затримали серійного квартирного крадія

За допомогою відмичок зловмисник двічі проникав до помешкань громадян, звідки викрадав гроші та цінні речі. Слідчі повідомили затриманому про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наприкінці жовтня до чергової частини Дарницького управління поліції звернулася місцева жителька із заявою про квартирну крадіжку. Заявниця повідомила, що за час її відсутності з житла зникли особисті речі. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що зловмисник за допомогою відмичок відчинив замок вхідних дверей та проник до квартири потерпілої, звідки викрав планшет та золоті прикраси.

Під час комплексу розшукових заходів оперативники підрозділу встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився 37-річний мешканець Броварів, якій чотири рази притягувався до відповідальності за аналогічні злочини. Чоловік цілеспрямовано приїжджав до столиці для вчинення злочинів.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили речові докази, в тому числі, набір відмичок. Крім того, правоохоронці довели причетність затриманого до ще однієї квартирної крадіжки, звідки фігурант викрав тисячу доларів.

Слідчі Дарницького управління поліції, за процесуального керівництва районної окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі суд обирає підозрюваному запобіжний захід, а поліція перевіряє чоловіка щодо можливої участі у вчиненні інших злочинів на території Києва та області.

Відділ комунікації поліції Києва