У Києві жінку засуджено за вбивство знайомого

Киянка у ході конфлікту нанесла кілька ножових поранень чоловіку, від яких він помер на місці. Найближчі вісім років зловмисниця проведе у в’язниці.

Нагадаємо, подія трапилася у вересні 2019 року. 45-річний киянин прийшов у гості до своєї подруги, де згодом між ними виникла сварка.

Жінка почала виганяти чоловіка з квартири, проте гість не квапився покидати помешкання. Тоді зловмисниця взяла в руки кухонний ніж та завдала ним декілька ударів у шию та груди товариша. Після цього виштовхала чоловіка на сходи, де останнього виявили мертвим.

За висновком судово-медичного експерта, смерть киянина настала внаслідок проникаючого поранення грудей та шиї з подальшим розвитком крововтрати та шоку. Оперативники Святошинського управління поліції відразу затримали 46-річну зловмисницю, а слідчі повідомили їй про підозру у скоєнні вбивства та направили клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. На момент досудового розслідування жінка перебувала в умовах слідчого ізолятору.

Зібравши належну доказову базу, правоохоронці направили до районного суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Згодом Святошинський районний суд виніс вирок, яким визнав жінку винною в умисному заподіянні смерті та засудив до восьми років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва