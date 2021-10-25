За допомогою фішингового повідомлення аферистка заволоділа коштами жінки

Зловмисники створюють недостовірні посилання з метою отримання інформації про банківські реквізити та конфіденційну інформацію. Як тільки людина заповнює дані, з її електронного гаманця зникають кошти, які пройдисвіти знімають без труднощів.

Жителька Монастириського району розмістила на сайті оголошень публікацію про продаж дитячої гойдалки. До неї зателефонувала псевдопокупець та зазначила, що має намір придбати товар. Після цього вона надіслала жінці фішингове посилання, за допомогою якого отримала конфіденційну інформацію власниці карткового рахунку. Заявниця зрозуміла, що її ошукали, коли перевірила стан рахунку. Аферистка привласнила майже 20 тисяч гривень.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Такий вид шахрайства називається фішингова атака – це спроба отримати особисту інформацію через Інтернет оманливим шляхом. Зазвичай вона здійснюються через електронні листи, оголошення або сайти, схожі на ті, які користувач відвідує. Наприклад, на електронну пошту може прийти лист, схожий на лист із банку, з проханням підтвердити номер банківського рахунку.

Зловмисники в посиланні просять вказати такі дані:

• Імена користувача та паролі;

• Номери соціального страхування;

• Номери банківських рахунків;

• PIN-коди (особисті ідентифікаційні номери);

• Номери кредитних карток;

• Дівоче прізвище матері;

• День народження.

Не варто відкривати посилання від незнайомих або малознайомих співрозмовників, проходити авторизацію на сторонніх сайтах, а також надавати платіжні дані. Саме таким чином на спеціально створених сайтах шахраї отримують доступ до ваших персональних даних.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області