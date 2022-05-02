У Києві зловмисник поранив з пістолета двох патрульних

Вчора близько 6-ї години, у Києві, екіпаж патрульних прибув на вулицю Сергія Данченка. Виклик про хуліганство.

На місці події заявник повідомив, що на 17-му поверсі в одній з квартир чути крики, мешканці викидають з вікна речі.

Інспектори піднялись до квартири. Двері відчинив чоловік й одразу здійснив кілька пострілів — двоє патрульних отримали поранення.

Незважаючи на складну ситуацію, інспекторам вдалось затримати стрільця.

На місці події працюють слідчі. Потерпілих поліцейських шпиталізували медики. Їх життю нічого не загрожує.

Патрульна поліція Києва