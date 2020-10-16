У Києві зловмисники орендували приміщення для вирощування конопель

В орендованому приміщенні громадяни вирощували рослини, схожі на коноплі – власниця будівлі викликала поліцію

На лінію 102 звернулася стурбована заявниця та повідомила, що надала у користування двом чоловікам нежитлове приміщення. Згодом жінка вирішила перевірити будівлю та виявила там коноплі.

Патрульні з’ясували, що будівля обладнана спеціальним освітленням, датчиками температури та вологості, а також запроваджено підігрів та вентиляцію. У таких умовах вирощували рослини, схожі на коноплі. Також інспектори побачили вже висушені та подрібнені рослини.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції для вилучення рослин та з’ясування обставин події. // Вартові еспресо