У Києві зловмиснику повідомили про підозру в пограбуванні ломбарду

Хлопець попросив продавця показати смартфон з вітрини, а далі схопив товар та кинувся навтьоки. Правоохоронці встановили особу фігуранта та розшукали його. Відтепер порушнику загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від працівника ломбарду про те, що невідомий втік із магазину з неоплаченим мобільним телефоном. На вказану адресу оперативний черговий направив місці слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.

Поліцейські з’ясували, що у кредитну установу зайшов парубок і попросив продавця показати телефон з вітрини. Хлопець кілька хвилин роздивлявся ґаджет, а після схопив та вибіг з установи.

Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження, які зафіксували момент вчинення правопорушення, та завдяки проведенню оперативно-розшукових заходів встановили особу порушника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 22-річний уродженець Донеччини.

Слідчі Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. Йому загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва