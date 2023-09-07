У колабораціонізмі підозрюються двоє колишніх посадовців органів місцевого самоврядування Луганщини

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру двом особам у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, навесні 2022 року мешканці Старобільщини, ексзавідувачка відділення «Центру надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради» та колишній працівник Марківської селищної ради почали співпрацювати з окупаційною владою рф.

Перша стала «начальником Новопсковського комплексного центру соціального обслуговування населення».

Другого окупанти призначили «начальником сектору надзвичайних ситуацій, управління відновлення, охорони праці та навколишнього природного середовища адміністрації Марківського району лнр».

Обидва колаборанти організовують роботу вказаних підрозділів незаконних органів влади за законодавством «лнр» та активно провадять антиукраїнську діяльність.

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)