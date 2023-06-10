Провадила господарську діяльність у взаємодії з окупантами: підприємицю судитимуть за колабораціонізм

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно підприємиці за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Куп’янського району підприємиця, яка займалась роздрібною торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, стала співпрацювати з ворогом. Знаходячись в смт Великий Бурлук, жінка із середини серпня минулого року здійснювала господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією.

Обвинувачена, щоб отримати привілейоване ставлення від представників держави-агресорки, добровільно оформилась суб’єктом господарювання як «физическое лицо-предприниматель» та відкрила рахунок у банку в російських рублях, відповідно до російського законодавства.

Колаборантка здійснювала торгівлю товарами, які завозила з тимчасово окупованих територій України.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура