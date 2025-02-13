У комунальному підприємстві «Київміськсвітло» проходять обшуки

Сьогодні, 13 лютого, у приміщенні комунального підприємства «Київміськсвітло» слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві проводять обшуки.

Як зазначили в підприємстві, обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, що виконувався у 2019-2021 роках. Йдеться про заміну ртутних і натрієвих світильників на світлодіодні та ремонт майнового комплексу на вул. Машинобудівній.

Працівники підприємства надають усі запитувані документи, що необхідні для всебічного й повного розслідування. Та розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство.

КМДА