У Конотопі 80 000 гривень відкупного пропонував поліцейським нетверезий мотоцикліст

Слідчі поліції вже повідомили правопорушнику про підозру.

За даними слідства, наприкінці липня 2024 року працівники відділу реагування патрульної поліції в ході несення служби виявили мотоцикл «Loncin», 50-річний водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння. Під час спілкування патрульні запропонували керманичу пройти тест на стан сп’яніння за допомогою газоаналізатора – водій погодився. Результат тесту склав 2,4 проміле алкоголю в крові. Правопорушник, розуміючи, що йому загрожує адміністративна відповідальність, став пропонувати поліцейським 80 000 гривень хабаря, аби вони не складали протоколу відносно нього.

Незважаючи на відмову та неодноразове попередження про кримінальну відповідальність водій наполягав на своєму. Всі дії правопорушника були зафіксовані на нагрудні камери патрульних.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». За такі дії підозрюваному загрожує покарання у вигляді чималого штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Сумської області