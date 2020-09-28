У Конотопі чоловіка викрили у скоєнні шахрайства стосовно двох школярів

Цей злочин слідчі розкрили під час розслідування справи про вчинення 33-річним конотопчанином ряду крадіжок велосипедів. Як з‘ясувалось, чоловік скористався довірливістю та боязкістю 13-річних хлопців і видурив у них мобільні телефони. Тепер разом йому доведеться постати перед судом не тільки за крадіжки, а й за скоєння шахрайства.

Як розповів слідчим сам правопорушник, проходячи повз один із навчальних закладів міста, він помітив двох хлопців, які палили за будівлею. Підійшовши до них, він назвався «шкільним правоохоронцем» та пригрозив, що розповість батькам про те, що вони палять. При цьому натякнув, що справу можна «залагодити» за 150 гривень. А оскільки такої суми у хлопців не виявилось, запропонував їм віддати «під заставу» свої мобільні телефони, поки вони не знайдуть грошей.

Налякані діти погодилися на умови псевдо-правоохоронця і віддали йому свої ґаджети. Коли ж про обставини зникнення телефонів дізналися батьки, то одразу повідомили про це до поліції.

«Наразі зловмисник перебуває під вартою, — говорить Олександр Васильченко, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Конотопського відділу поліції. — Слідчі вирішують питання про повідомлення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення ще й за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді сплати штрафу, виправних робіт, обмеження чи позбавлення волі».

Остаточну крапку у цій справі поставить суд.

Відділ комунікації поліції Сумської області