У Конотопі обрано запобіжний захід підозрюваній в умисному вбивстві співмешканця

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За клопотанням слідчого та прокурора Конотопської окружної прокуратури рішенням суду 10 листопада 2023 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу 59-річній жінці, яка позбавила життя свого співмешканця.

За даними слідства, подія сталась 8 листопада 2023 року в м. Конотоп.

Між цивільним подружжям виникла сварка на ґрунті ревнощів, під час якої, за словами жінки, чоловік її декілька разів ударив. Жінка дочекалась, доки він піде відпочивати, взяла кухонний ніж та двічі вдарила ним потерпілого. Від отриманих травм 56-річний чоловік помер на місці події.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Конотопського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура

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