У Конотопі поліцейські викрили крадія, який «обчистив» рахунок товариша

Протягом двох місяців чоловік систематично викрадав гроші з банківського рахунку свого товариша. За такі неправомірні дії зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність.

До Конотопського районного відділу поліції звернувся місцевий мешканець і повідомив про те, що протягом двох місяців з його банківської карти зникають гроші. Потерпілий зазначив, що у даних злочинах він підозрює свого колегу, адже колись просив останнього встановити на телефон банківській мобільний за стосунок, у зв’язку з чим він може знати пароль для входу.

Правоохоронці одразу розпочали перевірку вказаної інформації. У ході оперативних заходів поліцейські встановили причетність 32-річного конотопчанина до викрадення грошових коштів.

Як з’ясувалось, зловмисник працював на одному підприємстві з потерпілим, і достовірно знав, що останній залишає телефон в підсобці. Тож користувався слушним моментом, здійснював несанкціонований вхід в мобільний банкінг та переказував кошти товариша на рахунки своїх знайомих.

У ході слідства працівники поліції встановили 16 несанкціонованих переказів на загальну суму 36 000 гривень.

Наразі слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, мереж еклетрозв’язку) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області