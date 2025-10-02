У контрабанді преміального вина майже на ₴1,6 млн підозрюють жителя Буковини

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили жителю Чернівецького району про підозру у контрабанді підакцизних товарів (ч. 1 ст. 201-3 КК України).

За даними слідства, громадянин прямуючи з Румунії в Україну, у сховку автомобіля «Mercedes-Benz» перевозив 30 пляшок французького вина об’ємом 750 мл без марок акцизного податку.

Під час митного контролю працівники Чернівецької митниці виявили схованку та вилучили підакцизні товари. Орієнтовна ринкова вартість контрабанди сягає майже 1,6 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура