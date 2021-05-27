У Коростені на Броварі знайшли тіло молодого хлопця, який зник 16 травня

Увечері, 25 травня, у Коростені в мікрорайоні Бровар було виявлене тіло Сергія Тищенка, якого декілька днів розшукували рідні.

Про це Коростень.today розповіли близькі хлопця.

«Його знайшли у воді на Броварі. Руки були зв’язані скотчем, побитий…», — розповіли рідні.

У Коростенському районному управлінні поліції підтвердили інформацію про виявлення тіла Сергія Тищенка.

«Повідомлення про зникнення хлопця надійшло до поліції від його рідних 21 травня. У межах кримінального провадження за фактом зникнення 23-річного жителя м. Коростеня поліцейські проводили першочергові дії. 25 травня до Коростенського районного управління поліції від місцевого жителя надійшло повідомлення про те, що проходячи вздовж річки він помітив тіло людини. На місце працювала слідчо-оперативна група. При з’ясуванні всіх обставин було встановлено, що загиблим є місцевий житель 1998 р.н. При зовнішньому огляді тілесних ушкоджень не виявлено. Причину смерті наразі з’ясовують судово-медичні експерти», — зазначила інспектор з інформаційної підтримки Коростенського районного управління поліції Олена Волковська.

Нагадаємо, 23-річний коростенець Сергій Тищенко зник 16 травня 2021 року, рідні написали заяву до поліції 21 травня.