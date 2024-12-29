У Ковелі оголосили про підозру особі, яка забила до смерті кота
Санкція ч.3 ст.299 Кримінального Кодексу передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 27 грудня, під час моніторингу соцмереж, поліцейські виявили відео, на якому видно жорстоке поводження з котом, що спричинило його загибель. У Ковельському РУП відомості одразу ж зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян.
Осіб, причетних до цього злочину, правоохоронці оперативно встановили. За місцем їх мешкання виїжджала слідчо-оперативна група.
Двох чоловіків, 33 і 19 років, доставили до Ковельського РУП.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 299 Кримінального Кодексу України, 28 грудня за ч. 3 цієї статті 33-річному волинянину оголосили про підозру, за процесуального керівництва прокуратури.
Санкція – до 8 років позбавлення волі.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet