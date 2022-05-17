У крадіжці продуктів у дітей з інвалідністю підозрюється працівниця інтернату
За процесуального керівництва прокурорів Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру жительці Стрийщини у вчиненні крадіжки (ч. 4 ст. 185 КК України).
За даними слідства, жінка, працюючи у дитячому будинку-інтернаті, крала продукти харчування, призначені для дітей-інвалідів, надані дитячому закладу в якості гуманітарної допомоги.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ВП № 2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.
Примітко: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратуриTweet