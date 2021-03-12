В Харькове мужчина убил знакомую, поссорившуюся с его женой

Полицейские задержали 28-летнего харьковчанина, который два дня назад в подъезде дома подстерег женщину, жестоко избил и ранил ножом, а после оставил умирать, забрав сумку и кошелек.

Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Вечером 10 марта 2021 года в полицию позвонил житель Харькова и сообщил, что несколько минут назад неизвестный мужчина в подъезде дома по улице Гвардейцев Широнинцев напал на его соседку. Негодяй сбежал, прихватив сумку с личными вещами потерпевшей.

Нападавший действовал беспощадно и хладнокровно: у женщины была резаная рана лица, множественные колото-резаные раны шеи, проникающие ранения грудной клетки, живота, закрытый перелом… Потерпевшая скончалась в больнице на следующий день, не приходя в сознание.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, полицейские установили, что к жестокому преступлению причастен 28-летний местный житель. По предварительным данным, он расправился с жертвой из-за ее ссоры с его женой.

В реальных мотивах страшного преступления следователям еще предстоит разобраться.

Сейчас убийца задержан, ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 187 УК (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 УК(умышленное убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.