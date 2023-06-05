СБУ знешкодила на Полтавщині банду кримінального авторитета на прізвисько «Москва»

У результаті спецоперації в Кременчуці нейтралізовано банду, яка тероризувала місцевих жителів та «вибивала» неіснуючі борги з підприємців. Зловмисники вирізнялись особливою жорстокістю та у разі відмови сплачувати їм гроші – погрожували вбивством власникам бізнесу та їхнім сім’ям. Також фігуранти розграбовували майно потерпілих. Встановлено, що діяльність злочинного угруповання координував відомий в регіоні кримінальний авторитет на прізвисько «Москва».

Раніше він вже притягувався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів та був «смотрящим» у колонії, де відбував покарання. За «згодою» кримінальника учасники його банди «ставили на лічильник» представників легального бізнесу в місті для отримання неіснуючих боргів. Таким чином вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні і щоразу намагались посилити свій вплив на криміногенну ситуацію.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання неіснуючого боргу у 30 тис. дол. з місцевого підприємця.

Намагаючись «вибити» гроші, вони чинили постійний психологічний тиск на чоловіка та його родину і погрожували їм фізичною розправою.

Зрештою, вони силою відібрали автомобіль дружини потерпілого як «сплату за борг».

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали двох активних учасників угруповання.

Під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів виявлено: велику суму готівки, отриману від потерпілого; 3 автомобілі, у тому числі викрадений у дружини потерпілого підприємця; записи чорної бухгалтерії та боргові розписки; зброю.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання, насамперед його координатора.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.