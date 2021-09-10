У Краматорську прокурора затримали відразу після отримання хабаря (відео)

Слідчі Теруправління ДБР Краматорська затримали тимчасово виконувача обов’язків керівника Олександрівського відділу Краматорської окружної прокуратури Донецької області після одержання хабаря.

За даними слідства, прокурор запропонував фермеру закрити кримінальне провадження щодо самовільного захоплення ним земельної ділянки для вирощування озимої пшениці.

За 50 тисяч гривень прокурор обіцяв не лише закрити справу, а й надалі не створювати перешкод фермеру в його діяльності.

10 вересня 2021 року посадовця затримали «на гарячому» – після отримання вказаної суми.

Попередня кваліфікація: вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

ДБР