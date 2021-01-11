У Краматорську затримали підозрюваного у вбивстві

Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік вдарив свого знайомого ножем, від чого останній помер. Оперативники затримали зловмисника. Чоловіку повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Ввечері 9 січня чоловік разом зі своїм знайомим вживав спиртне. Між товаришами раптово виникла сварка, внаслідок якої господар будинку схопив кухонний ніж та вдарив ним свого гостя у грудну клітину.

Чоловік отримав проникаюче поранення в серце від чого помер на місці.

Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури 51-річному краматорчанину повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України за скоєння умисного вбивства. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Краматорський відділ поліції Донецької області