В Одесі іноземця засуджено за розбійний напад на містянина

За доказами поліцейських правопорушника засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо: подія сталася у вересні минулого року біля залізничної платформи на вулиці Дальницькій.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що нетверезий іноземець підійшов ввечері до містянина, який очікував електричку, з вимогою віддати мобільний телефон та гроші. Отримавши відмову, зловмисник підняв з землі скляну пляшку, розбив її та кілька разів ударив чоловіка уламком у шию. Потерпілому вдалось вибити скло з руки нападника, однак той штовхнув його на землю і став душити. Подолавши супротив жертви, правопорушник схопив її речі і втік. Своїми діями іноземець завдав містянину матеріальні збитки на суму понад три тисячі гривень.

Медики, яких викликали небайдужі громадяни, госпіталізували потерпілого до лікарні з колото-різаними пораненнями шиї та повідомили про подію поліцейським.

Оперативники відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 вже наступного дня встановили та затримали правопорушника. У нього вилучили викрадені рюкзак і телефон, які повернули власнику.

Слідчі зібрали достатньо доказів та висунули фігуранту обвинувачення у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя і здоров’я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт поліцейські скерували до суду. Дослідивши зібрані поліцейськими докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Одеське районне управління поліції № 1