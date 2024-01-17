В Одесі іноземця засуджено за розбійний напад на містянина
За доказами поліцейських правопорушника засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо: подія сталася у вересні минулого року біля залізничної платформи на вулиці Дальницькій.
В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що нетверезий іноземець підійшов ввечері до містянина, який очікував електричку, з вимогою віддати мобільний телефон та гроші. Отримавши відмову, зловмисник підняв з землі скляну пляшку, розбив її та кілька разів ударив чоловіка уламком у шию. Потерпілому вдалось вибити скло з руки нападника, однак той штовхнув його на землю і став душити. Подолавши супротив жертви, правопорушник схопив її речі і втік. Своїми діями іноземець завдав містянину матеріальні збитки на суму понад три тисячі гривень.
Медики, яких викликали небайдужі громадяни, госпіталізували потерпілого до лікарні з колото-різаними пораненнями шиї та повідомили про подію поліцейським.
Оперативники відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 вже наступного дня встановили та затримали правопорушника. У нього вилучили викрадені рюкзак і телефон, які повернули власнику.
Слідчі зібрали достатньо доказів та висунули фігуранту обвинувачення у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя і здоров’я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України.
Обвинувальний акт поліцейські скерували до суду. Дослідивши зібрані поліцейськими докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Одеське районне управління поліції № 1Tweet