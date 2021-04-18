У Кременчуці під час сварки чоловік отримав кілька ударів сокирою

До поліції Полтавщини від медиків надійшло повідомлення, що в Кременчуці, по вулиці Леонова, у приватному домоволодінні 37-річний місцевий чоловік дістав серйозні поранення.

На місце події прибула слідчо-оперативна група відділення поліції, яка швидко встановила обставини правопорушення та особу, яка причетна до нанесення тілесних ушкоджень місцевому чоловікові.

Араік Кочкадамян, начальник відділення поліції №1 Кременчуцького райуправління, повідомив: «У ході проведення першочергових слідчих дій нами встановлено, що тілесні ушкодження потерпілому наніс сокирою його 34-річний знайомий. Із тілесними ушкодженнями 37-річного чоловіка доставлено до лікарні. За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання йому запобіжного заходу».

Наразі слідчі дії тривають. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження. У разі доведення вини судом чоловіку загрожує до трьох років позбавленням волі.

magnolia-tv.com за матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області