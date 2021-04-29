Викрито мережу підпільних «call-центрів», які щомісяця ошукували українців на ₴7 млн.

Кіберфахівці СБУ заблокували у Вінниці схему заволодіння грошима громадян через віртуальні «брокерські послуги». Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 7 млн грн.

Встановлено, що схему «обслуговували» майже 100 осіб. Нелегальний бізнес проіснував півроку.

За попередніми даними слідства, мешканець обласного центру налагодив роботу трьох підпільних «call-центрів». Їх оператори через ІР-телефонію підшуковували клієнтів для реєстрації на фіктивних брокерських інтернет-платформах і поповнення спеціально створених електронних рахунків. Після цього ділки через мережу афілійованих фірм виводили гроші громадян у тінь і переводили у готівку.

Під час слідчих дій в офісних приміщеннях ділків правоохоронці виявили понад 200 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання, а також документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.

Заходи з викриття оборудки проводились за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ