У Кременчуці поліція затримала чоловіка за розбещення дітей

До Кременчуцького районного управління поліції 26-го вересня, близько 14:00, надійшла інформація від батьків малолітньої дівчинки, що у Кременчуці, в кварталі 278, біля гаражів, невідомий чоловік розбещував двох малолітніх дівчат. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Отримавши інформацію про злочин, на місце події одразу прибули працівники слідчо-оперативної групи поліції Кременчука, патрульні наряди поліції, оперативники та ювенальні поліцейські.

Олександр Холондович, начальник Кременчуцького районного управління поліції, зазначив: «Під час першочергових оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили особу, яка ймовірно причетна до вчинення даного правопорушення. Ним виявився місцевий чоловік, 1974 року народження, який раніше вже мав проблеми із законом. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 (Розбещення неповнолітніх, вчинені щодо малолітньої особи) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)