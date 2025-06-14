У Кременчуці затримали жінку, яка тяжко поранила ножем співмешканця

12 червня до кол-центру 102 поліції Полтавщини надійшло повідомлення від медиків Кременчука про госпіталізацію 50-річного чоловіка у тяжкому стані з ножовим пораненням. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Отримавши інформацію, на місце події одразу прибули наряди патрульної поліції міста та слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління.

Попередньою правоохоронці з’ясували, що в одній із квартир багатоповерхівки у мікрорайоні Молодіжний під час конфлікту чоловік отримав ножове поранення в ділянці серця. До правопорушення, ймовірно, причетна його співмешканка 1975 року народження. Слідчі поліції затримали фігурантку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)