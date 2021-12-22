У Кривому Розі чоловік зарізав у під’їзді коханця дружини

Тіло потерпілого побачила перехожа на першому поверсі у під’їзді.

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік у під’їзді багатоповерхівки жорстоко вбив громадянина.

Про це пише видання “Свої. Кривий Ріг”.

Інцидент стався в одній із багатоповерхівок на бульварі Вечірній. Там між двома чоловіками почався словесний конфлікт. Приводом стало те, що один громадянин приревнував іншого до дружини. Внаслідок чого він дістав ніж та кілька разів вдарив ним місцевого мешканця.

Від пошкоджень постраждалий помер на місці. Тіло потерпілого на першому поверсі у під’їзді побачила перехожа — воно було накрите килимом.

“На місце прибули правоохоронці, які затримали передбачуваного вбивцю — він сам вийшов до них із під’їзду. Під час огляду у нього виявили пневматичний пістолет. У цьому будинку жінка проживає сама, так співпало, що до неї одночасно прийшли чоловік і новий залицяльник. Із чоловіком жінка розійшлася, але офіційно не розлучилася”, — повідомили у виданні. // Діло